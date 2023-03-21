Аргументы недели

98 596 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Указал, молодец. А дальше то что? Какие конкретные действия или хотя бы решения по этому поводу? Торопиться, безуслов...Российский сенато...
  • Omar Hajam
    Ага, и в полной темноте...Профессор Сергей ...
  • Ole Ole
    Прикиньте, как эти судьи будут виснуть на шасси улетающих англосаксонских самолётах 🤣Суд Украины заочн...

Российские ракетчики ликвидировали до десяти украинских военных и два «Града» в ДНР

Российские ракетчики ликвидировали до десяти украинских военных и два «Града» в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма заявил, что российские ракетчики уничтожили на Донецком направлении до десяти солдат Вооруженных сил Украины, а также две боевые машины РСЗО "Град".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх