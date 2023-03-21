Российские ракетчики ликвидировали до десяти украинских военных и два «Града» в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма заявил, что российские ракетчики уничтожили на Донецком направлении до десяти солдат Вооруженных сил Украины, а также две боевые машины РСЗО "Град".
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