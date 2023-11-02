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Мошенница! Подруга Мэттью Перри отреагировала на слова бывшей невесты актера

Мошенница! Подруга Мэттью Перри отреагировала на слова бывшей невесты актера

Слова приятеля покойного Перри заинтриговали фанатов. Подруга Мэттью Перри назвала его невесту "мошенницей" LEGION-MEDIAКогда Молли Гурвиц, бывшая невеста Мэттью Перри, сделала свое заявление после внезапной кончины актера, оно многим показалось не вполне уместным в такой трагической ситуации.

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