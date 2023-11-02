Мошенница! Подруга Мэттью Перри отреагировала на слова бывшей невесты актера

Слова приятеля покойного Перри заинтриговали фанатов. Подруга Мэттью Перри назвала его невесту "мошенницей" LEGION-MEDIAКогда Молли Гурвиц, бывшая невеста Мэттью Перри, сделала свое заявление после внезапной кончины актера, оно многим показалось не вполне уместным в такой трагической ситуации.