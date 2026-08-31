Собянин: Москва открыла 32 новых электробусных маршрута

Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года в городе запустили 32 новых электробусных маршрута, а также получили 43 электробуса нового поколения.
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