Дело об убийстве аниматоров на Кубани: Судья пожаловался на отводы и адвокатские "игры"

Громкое дело об убийстве аниматоров приобретает новые подробности в суде.Краснодарский судья Игорь Мацко, председательствующий по резонансному делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, заявил о серьезных сложностях во взаимодействии с представителями потерпевших.
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