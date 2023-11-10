Василий Вакаров: США «подвинут» Зеленского, если тот не пойдёт на переговоры с Москвой

Провал контрнаступления ВСУ привёл к некоторому тупику «на поле боя». А раз так, то вполне логично выглядит информация, распространяемая в СМИ о некоторых дипломатических инициативах в вопросе разрешения военного конфликта на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии