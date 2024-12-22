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Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).

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Комментарии
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виталий панов
Подождите,как только бандеровцы убегая от российской армии,пересекут польскую границу,произойдёт повторение истории! Бандеровцы припомнят полякам,что те мало поставили оружия,и в знак &quot;признательности&quot; за поражение устроят ещё одну резню!Конечно жалко будет безвинно зарезанных и расстрелянных поляков,но за это должно отвечать правительство Польши!Надо думать сейчас,чем это обернётся для поляков!
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1 час.
В
Воробей
Честь и гонор - не совсем одно и то же, наверное. Первое - позитивно по мотивации, а второе - негативно.
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1 час.
Константин Самарин
За последние лет триста, у поляков на генетическом уровне развилась потребность быть чьими-то холопами. А хозяин не спрашивает холопа, хочет тот тот отдать свою лошадь с телегой своему вчерашнему врагу, или нет. Так-что нравится полякам, или не нравится, а раз им приказал американский дрессировщик отдать бронетехнику бандеровцам, то они и отдадут. А если еще и зады западнекам лизать прикажут, будут плеваться, но лизать. У &quot;гиен Европы&quot; просто нет иного выбора.
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21 мин.

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