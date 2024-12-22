Подождите,как только бандеровцы убегая от российской армии,пересекут польскую границу,произойдёт повторение истории! Бандеровцы припомнят полякам,что те мало поставили оружия,и в знак "признательности" за поражение устроят ещё одну резню!Конечно жалко будет безвинно зарезанных и расстрелянных поляков,но за это должно отвечать правительство Польши!Надо думать сейчас,чем это обернётся для поляков!

Константин Самарин

За последние лет триста, у поляков на генетическом уровне развилась потребность быть чьими-то холопами. А хозяин не спрашивает холопа, хочет тот тот отдать свою лошадь с телегой своему вчерашнему врагу, или нет. Так-что нравится полякам, или не нравится, а раз им приказал американский дрессировщик отдать бронетехнику бандеровцам, то они и отдадут. А если еще и зады западнекам лизать прикажут, будут плеваться, но лизать. У "гиен Европы" просто нет иного выбора.