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Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине корпуса кузнечно-механического завода

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине корпуса кузнечно-механического завода

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции на Украине высокоточными ракетами большой дальности уничтожили на окраине населенного пункта Лозовая в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую бронетехнику.

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