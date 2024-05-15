Житель Тувы угнал и заправил «буханку» под камерами под Новосибирском

Автомобиль УАЗ 22069 житель Тувы приметил на одной из улиц в Чулымском районе. Не долго думая, мужчина отогнал машину на заправку, завел, поехал по своим делам, но тут же вернулся к колонке, чтобы залить полный бак.
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