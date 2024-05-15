Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yumashev
    Задание на разработку: На границах РФ и вдоль линий обороны должна быть построена дешёвая автоматизированная система ...Единый центр бесп...
  • Леонид Ла Рошель
    Оборванцам-новобранцам радоваться надо - в армии их обуют, оденут и накормят. Если повезёт ишачку поблизости найдут.В армию в сланцах...
  • Игорь Петров
    В Новосибирске су...

Житель Тувы угнал и заправил «буханку» под камерами под Новосибирском

Житель Тувы угнал и заправил «буханку» под камерами под Новосибирском

Автомобиль УАЗ 22069 житель Тувы приметил на одной из улиц в Чулымском районе. Не долго думая, мужчина отогнал машину на заправку, завел, поехал по своим делам, но тут же вернулся к колонке, чтобы залить полный бак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх