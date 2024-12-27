Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Хрипунов
    Будем и их уничтожать, если они возьмут оружие, на войне, как на войне, фашизм пиндоско-бандеровско-гей-европейский д...Украинский лейтен...
  • Татьяна Бутова
    Дании нужно себя бояться и их правительствоПремьер Дании Фре...
  • Татьяна Бутова
    Такие же идиоты как новая Светлана Светличная.Актриса Тодоренко...

IT-эксперт Миронов: WhatsApp прекратит работу на старых телефонах ради безопасности

IT-эксперт Миронов: WhatsApp прекратит работу на старых телефонах ради безопасности

WhatsApp прекратит поддержку некоторых устаревших версий Android-смартфонов. Как объяснил "Газете.Ru" старший преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Сергей Миронов, причиной стало прекращение Google поддержки этих операционных систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх