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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые планировали украинские спецслужбы

ФСБ РФ сообщила о предотвращении терактов, которые планировались украинскими спецслужбами против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ и военного блогера, освещающего события специальной военной операции.

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