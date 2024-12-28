Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые планировали украинские спецслужбы

ФСБ РФ сообщила о предотвращении терактов, которые планировались украинскими спецслужбами против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ и военного блогера, освещающего события специальной военной операции.
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