Свердловские транспортные проекты представили москвичам: чем может гордиться регион

В Екатеринбурге состоялась международная специализированная выставка «Дорога», в рамках которой Свердловская область представила московским гостям, в том числе министру транспорта Роману Старовойту, важнейшие инфраструктурные проекты.
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