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Контрнаступ и уныние на встречных курсах

Контрнаступ и уныние на встречных курсах

Информация врио руководителя Запорожской области Евгения Балицкого о том, что подбит второй танк ВСУ Challenger 2, только подтверждает: спецвоенная операция (СВО) России на Украине превращается в занимательный квест — что ещё из западного не горело на Украине? А горело, взрывалось, было подбито и уничтожено почти всё, что заботливый Запад подогнал на Украину, чтобы убивать мирных жителей России, Донбасса, их солдат «во имя демократии».

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Во как! Уже действительно: ничто так надёжно не вправляет мозги, как волшебный пендель...&quot; Да этот &quot;волшебный пендель&quot; надо было дать нашим &quot;западным партнёрам и небратьям&quot; ещё даже не вчера, а на прошлой неделе!
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3 мин.
Юрий Золотарев
Подлое западное СРАНЬЁ!! Мы &quot;не хотим мирно жить&quot; не с украинцами, а с бандеровцами!! Почему эта простая истина никак не доходит до ваших гнилых мозгов??
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26 сек.

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