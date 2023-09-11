Информация врио руководителя Запорожской области Евгения Балицкого о том, что подбит второй танк ВСУ Challenger 2, только подтверждает: спецвоенная операция (СВО) России на Украине превращается в занимательный квест — что ещё из западного не горело на Украине? А горело, взрывалось, было подбито и уничтожено почти всё, что заботливый Запад подогнал на Украину, чтобы убивать мирных жителей России, Донбасса, их солдат «во имя демократии».
Контрнаступ и уныние на встречных курсах
Комментарии
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Александр Салтановский
"Во как! Уже действительно: ничто так надёжно не вправляет мозги, как волшебный пендель..." Да этот "волшебный пендель" надо было дать нашим "западным партнёрам и небратьям" ещё даже не вчера, а на прошлой неделе!
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Юрий Золотарев
Подлое западное СРАНЬЁ!! Мы "не хотим мирно жить" не с украинцами, а с бандеровцами!! Почему эта простая истина никак не доходит до ваших гнилых мозгов??
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