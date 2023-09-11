Контрнаступ и уныние на встречных курсах

Информация врио руководителя Запорожской области Евгения Балицкого о том, что подбит второй танк ВСУ Challenger 2, только подтверждает: спецвоенная операция (СВО) России на Украине превращается в занимательный квест — что ещё из западного не горело на Украине? А горело, взрывалось, было подбито и уничтожено почти всё, что заботливый Запад подогнал на Украину, чтобы убивать мирных жителей России, Донбасса, их солдат «во имя демократии».