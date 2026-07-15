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«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки

«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки

KP.RU:Комсомольская правда Журналистка "КП" Дина Карпицкая в гостях у семьи Патока. Фото предоставлено Николаем и Натальей Патока Они врали в ЗАГСах, оформляли на себя чужих детей, прятали беременных.

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Комментарии
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Нина Грекова
Этой многодетной мамочке - надо дать ГЕРОЯ России! Сколько жизней спасла, скольким помогла. Таких женщин и их мужей - надо поддерживать Государством. Вот из за таких - будет повышаться демография Страны!!!
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1 м.
Вячеслав 5
Дело не в этом-не в увеличении рождаемости в стране а кого рождают и воспитывают в стране-очки  снимите.
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1 м.
АС
Александр Сознательный
По поводу повышения рождаемости за деньги давно говорю - абсурд! Так мы наплодим маньяков, алкашей, насильников и прочую шелупень, а государству нужны инженеры, учёные, профессионалы дела. Поэтому важнее деньги выделять не за половой акт в результате которого появился ребёнок, а на его обучение, воспитание, развитие. Например целевая программа на детское питание, целевые выплаты на школьное образование, оплата государством секций, кружков, мест культурного досуга и т.п. Тогда и рожать деток ради квартир и пропоя будет бессмысленно. А страна получит достойных граждан, а не абы кого!
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4 н.