Перед приходом нового поколения "Тойоты Камри" в Казахстане дилеры снизили цены на XV70.В Казахстане дилеры избавляются от Toyota Camry XV70 2023 года выпуска перед приходом на рынок XV80, пишет "За рулём".
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