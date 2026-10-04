Google ограничит бесплатный доступ к моделям Gemini Flash и Pro с 9 октября

Google переводит свои флагманские ИИ-модели Gemini Flash и Pro на платную основу с 9 октября. Бесплатным пользователям оставят лишь упрощённую версию Flash-lite.
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