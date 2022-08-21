Форум «Армия-2022» посетили более 1,4 миллиона человек

фото: vk.com/armyforum--> Международный форум «Армия-2022» в подмосковной Кубинке за шесть дней посетили более 1,4 млн человек, что значительно больше, чем годом ранее.
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