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Все плавало: Юлия Барановская чуть не лишилась дома

Все плавало: Юлия Барановская чуть не лишилась дома

Телеведущая рассказала, удалось ли спасти имущество. Юлия Барановская не унывает Филипп Гончаров В тот день, когда телеведущая в компании сына Артема отправилась в путешествие в Астрахань, стало известно, что полностью затоплен нижний этаж ее дома (видимо, из-за прорыва трубы).

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