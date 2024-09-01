Все плавало: Юлия Барановская чуть не лишилась дома

Телеведущая рассказала, удалось ли спасти имущество. Юлия Барановская не унывает Филипп Гончаров В тот день, когда телеведущая в компании сына Артема отправилась в путешествие в Астрахань, стало известно, что полностью затоплен нижний этаж ее дома (видимо, из-за прорыва трубы).