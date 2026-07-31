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Новости Брянска

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Жуковский суд вынес приговор за поджог дома из ревности

Жуковский суд вынес приговор за поджог дома из ревности

Мужчина поджёг дом бывшей супруги из-за ревности. Суд назначил 2 года лишения свободы условно.Жуковский районный суд 30 июля вынес приговор 41-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения из ревности поджег деревянную стену дома своей бывшей супруги, где находились несовершеннолетние дети.

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