В казанском парке «Россия – Моя история» расскажут об исторической роли кошек

Фото предоставлено парком «Россия – Моя история» В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, казанский мультимедийный парк «Россия – Моя история» организует программу «Кошачьи истории», приуроченную к Международному дню кошек.
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