Витебские милиционеры признаны лучшими по итогам конкурса на лучших участковых и инспекторов ИДН.

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел подвели итоги смотра-конкурса на звания ´Лучший участковый инспектор милиции´ и ´Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних´, передает корреспондент БЕЛТА.
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