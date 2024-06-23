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Витебские милиционеры признаны лучшими по итогам конкурса на лучших участковых и инспекторов ИДН.

Витебские милиционеры признаны лучшими по итогам конкурса на лучших участковых и инспекторов ИДН.

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел подвели итоги смотра-конкурса на звания ´Лучший участковый инспектор милиции´ и ´Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних´, передает корреспондент БЕЛТА.

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