Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиардными налоговыми недоимками.
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