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Мошенники стали чаще использовать курьеров в своих схемах

Мошенники стали чаще использовать курьеров в своих схемах

Мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам якобы для сохранения сбережений. Такое заявление сделал основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян, передают &quot;Известия&quot;.

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