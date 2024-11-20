Мошенники стали чаще использовать курьеров в своих схемах

Мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам якобы для сохранения сбережений. Такое заявление сделал основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян, передают "Известия".
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