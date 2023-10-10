Петербург уступил Ленобласти по темпам продаж квартир в новостройках

В сентябре Ленинградская область опередила Петербург и Москву по темпу продаж квартир. Так, в этом сыграла свою роль стоимость недвижимости в регионах, например, за стоимость квартиры в Петербурге в Ленобласти житель может получить больше квадратов.
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