Макс Ферстаппен обвинил Ф1 в том, что не смог нормально отпраздновать титул

Макс Ферстаппен обвинил Ф1 в том, что не смог нормально отпраздновать титулGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в шутку обвинил руководство Формулы 1 в том, что смог толком отпраздновать победу в чемпионате.
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