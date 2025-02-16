Как изменились романтические отношения за последние 10 лет

Кажется ли вам, что романтические отношения становится строить все сложнее из-за социальной изоляции, технологий, локдаунов и нереалистичных ожиданий от потенциальных половинок? Ученые выяснили, что представления об отношениях остались практически такими же, хотя траектории их построения слегка изменились.