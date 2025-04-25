«Севергрупп» выставила на продажу бывший завод Bosch

«Севергрупп» начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области. Его вместе с другими активами ушедшей из России компании холдинг Алексея Мордашова выкупил в 2024 году у S8 CapitalФото: Sascha Schuermann / Getty Images «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех») — один из крупнейших заводов по производству электроинструментов, расположенный в Саратовской области, рассказали РБК два источника, знакомых с предложением.