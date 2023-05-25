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Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Фонд НТИ сообщил, что система «Антиплагиат» получила новый функционал, который позволяет находить текстовые совпадения на 100 языках мира в научных работах, литературных произведениях и документах.

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