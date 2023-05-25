Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Фонд НТИ сообщил, что система «Антиплагиат» получила новый функционал, который позволяет находить текстовые совпадения на 100 языках мира в научных работах, литературных произведениях и документах.
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