В Татарстане истекает срок подачи плана подготовки домов к отопительному сезону

Автор: Александра ДавыдоваУправляющие организации и товарищества собственников жилья в Татарстане должны не позднее сегодняшнего дня – 30 апреля – согласовать с поставщиками тепла план подготовки многоквартирных домов к новому отопительному сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии