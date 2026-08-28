Вечно юная. Гимнастка из сборной СССР в 51 год отобралась на чемпионат мира

51-летняя Оксана Чусовитина отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 года. Для представляющей Узбекистан спортсменки турнир может стать уже 18-м мировым первенством в карьере, сообщает Inside Gymnastics.
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