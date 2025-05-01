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В Тамбове с 12 мая начнут отключать горячую воду

В Тамбове с 12 мая начнут отключать горячую воду

В Тамбове готовятся к первому этапу ежегодных гидравлических испытаний. Они призваны выявить ветхие участки тепловых сетей для проведения на них ремонта в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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