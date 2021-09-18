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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращение Трампа погубит Америку

Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов.

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Прохожий по жизни
Власть, - наркотик. Жил бы поживал на свои кровные, - яхта, красавица жена, детки . Миллиарды людей согласились бы со мной. Но Трамп даже не посоветовался. Прет горой, -только трон на твердой земле и не меньше чем на земле Капитолия.
Svetlana Payl
Почему то, когда СССР распался, никто не говорил, что Россия умерла. Все сказали, что она стала приемником обновленной версии. Говоря современным языком. Так, почему, возможную перезагрузку, сразу нарекают гибелью.
Прохожий по жизни
Не спорю. Сколько империй погибло. Просто сейчас это не гибель, а перестройка, перезагрузка.....
Svetlana Payl
Вопрос, что, они получат в итоге..
Rusik Rusik
И что получит мир?
Svetlana Payl
Что получат..обновленную версию..разве может быть, иной вариант.
avershin1947mailru Авершин
А какая разница России кто будет? Победу у Трампа действительно украли.
Svetlana Payl
Украли..отняли..да ради бога..как..Это лишь детали..Главное, они предпочитают неполноценного Байдена иметь.. им легче рулить.
avershin1947mailru Авершин
Кто они?
Svetlana Payl
??
Rustam Kuchkarov
А может г-жа Мелания будет баллотироваться? Полагаю, что электорат будет не против.
Nina Roytvarf (Чёрная)
Статья написана моральным уродом.
Ruben M
Да и хрен бы с ними. Трамп теоретически может спасти Америку. Зачем же нам тогда желать ему удачи? Пусть уж идёт, как идёт. Врач сказал- в морг, значит, в морг :)

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