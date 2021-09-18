Возвращение Трампа погубит Америку

События в миреПолитикаВозвращение Трампа погубит Америку Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов.Вернуться к статье134НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниВласть, - наркотик. Жил бы поживал на свои кровные, - яхта, красавица жена, детки . Миллиарды людей согласились бы со мной. Но Трамп даже не посоветовался. Прет горой, -только трон на твердой земле и не меньше чем на земле Капитолия.Svetlana PaylПочему то, когда СССР распался, никто не говорил, что Россия умерла. Все сказали, что она стала приемником обновленной версии. Говоря современным языком. Так, почему, возможную перезагрузку, сразу нарекают гибелью.ПЖПрохожий по жизниНе спорю. Сколько империй погибло. Просто сейчас это не гибель, а перестройка, перезагрузка.....Svetlana PaylВопрос, что, они получат в итоге..RRRusik RusikИ что получит мир?Svetlana PaylЧто получат..обновленную версию..разве может быть, иной вариант.avershin1947mailru АвершинА какая разница России кто будет? Победу у Трампа действительно украли.Svetlana PaylУкрали..отняли..да ради бога..как..Это лишь детали..Главное, они предпочитают неполноценного Байдена иметь.. им легче рулить.avershin1947mailru АвершинКто они?Svetlana Payl??Rustam KuchkarovА может г-жа Мелания будет баллотироваться? Полагаю, что электорат будет не против.Nina Roytvarf (Чёрная)Статья написана моральным уродом.Ruben MДа и хрен бы с ними. Трамп теоретически может спасти Америку. Зачем же нам тогда желать ему удачи? Пусть уж идёт, как идёт. Врач сказал- в морг, значит, в морг :)Комментировать
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