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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» за 35 млн евро купит 18-летнего вратаря «Генка» Бругманса. Он присоединится к клубу летом 2027-го

« Ливерпуль » согласовал с « Генком » трансфер 18-летнего вратаря Лукки Бругманса. Английский клуб заплатит около 35 миллионов евро за бельгийского голкипера.

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