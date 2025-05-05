Великобритания начала готовиться к войне с Россией

Великобритания приступила к разработке модернизированной стратегии гражданской обороны на случай военного конфликта, руководствуясь опасениями перед потенциальной агрессией со стороны враждебного государства.
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