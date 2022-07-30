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Пашков о «Салавате»: «Главная звезда – Кадейкин, это не Умарк и не Радулов. Ослабла вратарская позиция. Атакующий хоккей с таким составом не покажешь»

Александр Пашков считает, что «Салават» столкнется с проблемами на старте сезона КХЛ.  – Один из лучших клубов в истории КХЛ открыл сезон – пусть и контрольный – с поражения от «Нефтехимика».

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