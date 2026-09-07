Лиза Моряк и Сарик Андреасян показали, как прошла первая встреча их дочек с младшим братом: самое милое видео, которое вы увидите за сегодня

Супруги рассекретили имя новорожденного сына Лиза Моряк и Сарик Андреасян, фото: соцсетиВ первых числах сентября 30-летняя актриса Лиза Моряк и ее 42-летний муж — режиссер Сарик Андреасян — в третий раз стали родителями.