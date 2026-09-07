Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

Лиза Моряк и Сарик Андреасян показали, как прошла первая встреча их дочек с младшим братом: самое милое видео, которое вы увидите за сегодня

Лиза Моряк и Сарик Андреасян показали, как прошла первая встреча их дочек с младшим братом: самое милое видео, которое вы увидите за сегодня

Супруги рассекретили имя новорожденного сына Лиза Моряк и Сарик Андреасян, фото: соцсетиВ первых числах сентября 30-летняя актриса Лиза Моряк и ее 42-летний муж — режиссер Сарик Андреасян — в третий раз стали родителями.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым