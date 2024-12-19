Владельцу торговых сетей в Новосибирске запросили 15 лет за посредничество во взятке

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 490 миллионов рублей для Владислава Левчугова, основателя и владельца группы компаний «Лама», в которую входят магазины трех торговых сетей в Новосибирске.
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