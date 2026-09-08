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Деррик Хенри: надоело смотреть Супербоул с дивана, цель — чемпионство с Ламаром Джексоном

Деррик Хенри: надоело смотреть Супербоул с дивана, цель — чемпионство с Ламаром Джексоном

Раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри назвал победу в Супербоуле своей главной целью. Он подчеркнул, что мечтает завоевать титул вместе с квотербеком Ламаром Джексоном.

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