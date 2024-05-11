В Туле в ДТП с квадроциклом пострадали двое подростков

Днем 11 мая на улице Революции в Щекино произошло ДТП с квадроциклом. Мальчик 2011 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, при выезде на перекрестие не уступил дорогу водителю "Лада".
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