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В Туле в ДТП с квадроциклом пострадали двое подростков

В Туле в ДТП с квадроциклом пострадали двое подростков

Днем 11 мая на улице Революции в Щекино произошло ДТП с квадроциклом. Мальчик 2011 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, при выезде на перекрестие не уступил дорогу водителю &quot;Лада&quot;.

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