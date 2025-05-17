Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США неожиданно расторгли крупный контракт со спутниковым оператором из Франции

США неожиданно расторгли крупный контракт со спутниковым оператором из Франции

Французский спутниковый оператор Eutelsat столкнулся с новым ударом: Министерство обороны США неожиданно расторгло крупный контракт, что усугубляет положение компании в сегменте геостационарных спутников (GEO).

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