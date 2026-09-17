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Царьград

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Пьяный 19-летний парень укусил росгвардейца за ногу в Меленках

Пьяный 19-летний парень укусил росгвардейца за ногу в Меленках

Расследование уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии завершили следователи в Муроме. Перед судом предстанет 19-летний житель Меленковского района, материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в судебную инстанцию.

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