Виктория Боня закрутила роман с гонщиком

Модель Виктория Боня проводит время с автогонщиком Седриком Сбирраццуоли. После расставания с Русланом Гасановым Виктория Боня не спешит вступать в новые отношения, однако не отказывается от свиданий и знаков внимания со стороны мужчин.
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