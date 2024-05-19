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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. После 37 матчей «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от располагающегося на пятом месте «Тоттенхэма» на три очка.

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