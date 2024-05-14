Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным. Наиболее драматичным получилось утверждение кандидатуры министра финансов Антона Силуанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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