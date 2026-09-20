В КНДР российские студенты проголосовали и осмотрели музей посольства РФ

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. /ТАСС/. Экскурсию по музею в российском посольстве в Пхеньяне провели для проходящих стажировку в Университете имени Ким Ир Сена студентов МГИМО, приехавших для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент ТАСС.
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