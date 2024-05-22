Количество игроков у легальных российских БК снизилось на 20% за год: «Мобилизация затронула целевую аудиторию букмекеров»

Резкое снижение числа игроков у легальных букмекеров произошло в 2023 году. Согласно отчету «РБ», количество игроков у легальных российских букмекеров по итогам 2023 года снизилось на 19,6% – до 12,3 миллиона человек.
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