Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против возобновления проекта «Серверных потоков», а также поддерживает новые санкции Евросоюза (ЕС) против них, чтобы помешать сотрудничеству России и США в газовой сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии