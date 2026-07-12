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Боец ММА Макгрегор проиграл Холлоуэю в первом раунде главного боя UFC 329

Боец ММА Макгрегор проиграл Холлоуэю в первом раунде главного боя UFC 329

Возвращение 37-летней суперзвезды смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после пяти лет простоя омрачилось страшной травмой - ирландец на первой секунде боя против Макса Холлоуэя дернул ногу и быстро проиграл, оставив большие сомнения насчет своего решения о камбэке в профессиональный спорт.

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