В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. За 11 месяцев продано 27 миллионов штук

Вопреки санкциям и уходу из России ряда зарубежных производителей электроники, с января по ноябрь нынешнего года было продано 27 миллионов смартфоновКак сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и аналитиков, по итогам первых 11 месяцев в РФ наблюдаются рекордные продажи смартфонов — почти 27 миллионов экземпляров, что даже больше, чем в наиболее благополучном для рынка 2021 году, когда было реализовано 26 миллионов аппаратов.