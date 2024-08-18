Эко - активисты перешли на новый уровень

Активисты-экологи перешли к другому этапу протеста, направленному против круизных лайнеров. Несколько членов экологической организации Extinction Rebellion (XR) привязали себя к шлюзу в голландском порту Амстердама в воскресенье утром, не давая круизному лайнеру пришвартоваться, согласно заявлению представителя порта и изображениям, опубликованным активистами, сообщает AFP со ссылкой на Agerpre .