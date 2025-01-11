12 января отмечается старославянский праздник День похищений

Каждый год 12 января вспоминают один из самых загадочных праздников древних славян — День похищений. Этот необычный языческий обряд прославлял богов, чьи страсти и любовь были столь велики, что ради них они не останавливались даже перед похищением чужих жен и невест.
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